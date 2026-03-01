Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 l'annuncio di Carlo Conti all'Ariston

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato che Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027. Conti ha concluso la sua partecipazione alla manifestazione dopo aver condotto cinque edizioni, lasciando il palco dell'Ariston a De Martino, che prenderà il suo posto nella prossima edizione del festival.

