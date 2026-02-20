Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027 | da Fiorello l' annuncio ufficiale del dg Rai Roberto Sergio
Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027, come annunciato da Fiorello e confermato dal direttore generale Rai Roberto Sergio. La decisione sorprende molti, considerando che ancora si aspetta la prossima edizione, quella del 2026. La scelta del ballerino e presentatore ha suscitato curiosità tra gli appassionati, soprattutto per la sua presenza ormai consolidata nel mondo dello spettacolo. La Rai punta su De Martino per portare una ventata di novità nella kermesse musicale.
Il puzzle del futuro di Sanremo si compone di un tassello fondamentale. Nonostante l'attesa per l'imminente edizione 2026, i vertici Rai hanno già tracciato la rotta per l'anno successivo. In un clima di festa e battute fulminanti, è stato Fiorello a fare da "padrino" all'annuncio che tutti aspettavano: Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027. A confermare l’indiscrezione lanciata nei giorni scorsi da Dagospia è stato il Direttore Generale Roberto Sergio, ospite del "mattatore" siciliano. Una scelta che segna ufficialmente la fine dell'era di Carlo Conti, il quale porterà a termine il suo mandato biennale con l'edizione 2026, lasciando poi il testimone nelle mani del volto nuovo della rete ammiraglia.🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Sanremo 2027 sembra già deciso: il conduttore sarà Stefano De Martino
Leggi anche: “Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027”, trovato anche il nuovo direttore artisticoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanremo 2027 sembra già deciso: il conduttore sarà Stefano De Martino; Sanremo 2027: come sarà il Festival di Stefano De Martino; Affari Tuoi, Martina Miliddi lascia Stefano De Martino a bocca aperta: Sarà pure una brava ragazza, ma…; Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, trovato anche il nuovo direttore artistico.
Sanremo, Stefano De Martino sogna l'Ariston ma Carlo Conti ha già il nome del suo successore: ecco chi saràSanremo 2026 debutterà su Rai1 tra meno di sette giorni e già si parla della prossima edizione. Carlo Conti ha confermato in più occasioni che l'anno prossimo non sarà conduttore e direttore artistico ... affaritaliani.it
Sarà davvero Stefano de Martino il conduttore di Sanremo 2027?Stefano de Martino potrebbe davvero essere il volto di Sanremo 2027? Il festival non è ancora iniziato ma già si pensa all'anno prossimo ... ultimenotizieflash.com
Viareggino. . Roberto Vannucci in Piazza Mazzini per la Diretta Rai - facebook.com facebook