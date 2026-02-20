Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027, come annunciato da Fiorello e confermato dal direttore generale Rai Roberto Sergio. La decisione sorprende molti, considerando che ancora si aspetta la prossima edizione, quella del 2026. La scelta del ballerino e presentatore ha suscitato curiosità tra gli appassionati, soprattutto per la sua presenza ormai consolidata nel mondo dello spettacolo. La Rai punta su De Martino per portare una ventata di novità nella kermesse musicale.

Il puzzle del futuro di Sanremo si compone di un tassello fondamentale. Nonostante l'attesa per l'imminente edizione 2026, i vertici Rai hanno già tracciato la rotta per l'anno successivo. In un clima di festa e battute fulminanti, è stato Fiorello a fare da "padrino" all'annuncio che tutti aspettavano: Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027. A confermare l’indiscrezione lanciata nei giorni scorsi da Dagospia è stato il Direttore Generale Roberto Sergio, ospite del "mattatore" siciliano. Una scelta che segna ufficialmente la fine dell'era di Carlo Conti, il quale porterà a termine il suo mandato biennale con l'edizione 2026, lasciando poi il testimone nelle mani del volto nuovo della rete ammiraglia.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027: da Fiorello l'annuncio ufficiale del dg Rai Roberto Sergio

