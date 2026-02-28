Sanremo 2026 clamoroso | chi condurrà insieme a Stefano De Martino

Per Sanremo 2026, circola con insistenza il nome di un volto noto che potrebbe affiancare Stefano De Martino come conduttore del festival. La decisione sembra imminente e potrebbe essere annunciata questa sera durante la finale in diretta. La scelta, ancora non ufficiale, tiene banco tra le indiscrezioni più recenti del mondo dello spettacolo.

Se ne parla da settimane come nome in pole position per raccogliere il testimone da Carlo Conti alla guida di Sanremo: un passaggio che potrebbe avvenire questa sera, in diretta, durante la finale del festival. Stando a rumors sempre più insistenti, Stefano De Martino sarebbe atteso all'Ariston, per un'investitura simbolica da parte di Conti. A creare l'hype è stato questa mattina lo stesso direttore artistico, spiazzando tutti in sala stampa: "Potrei rimanere io. Ho avuto l'autorizzazione dei vertici Rai a poterlo dire solo stasera. Lo diremo stasera, ma non troppo tardi ", ha promesso Conti. Più che dal palco, lo scambio potrebbe avvenire in platea, ma fino all'ultimo non si escludono sorprese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027, ipotesi Antonella Clerici. Stasera il passaggio di testimone all'Ariston - facebook.com facebook

Repubblica rivela che Stefano De Martino e Antonella Clerici condurranno il Festival di Sanremo 2027. L'annuncio durante #Sanremo2026 verso le ore 23. x.com