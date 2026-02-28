De Martino condurrà Sanremo 2027 | passaggio di consegne in diretta

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2027, Carlo Conti ha annunciato che il nome del prossimo conduttore verrà svelato in diretta. È la prima volta nella storia della manifestazione che questa informazione viene comunicata in questo modo. Il pubblico e gli addetti ai lavori seguiranno con attenzione la serata per scoprire chi prenderà il testimone.

Colpo di scena al Festival. Carlo Conti ha annunciato che, per la prima volta nella storia della kermesse, il nome del prossimo conduttore di Sanremo verrà svelato durante la serata finale. Una scelta inedita nelle 76 edizioni della manifestazione più iconica della televisione italiana. L'annuncio arriverà questa sera, in diretta su Rai1 e in eurovisione, nel gran finale di Festival di Sanremo 2026. A lanciare l'indiscrezione è stata Adnkronos: tra i co-conduttori della serata conclusiva ci sarà Stefano De Martino, da due anni volto di punta dell'access prime time Rai con il game show Affari Tuoi. Una presenza che, secondo molti osservatori, potrebbe nascondere qualcosa di più di una semplice ospitata.