Stefano De Martino a Sanremo 2027 De Liberatore | È meritocrazia non c’entra la politica Per la musica avrà Ferraguzzo

Stefano De Martino è stato annunciato come il nuovo direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027. La sua nomina è stata confermata ufficialmente, e nelle prime dichiarazioni ha sottolineato che si tratta di un risultato basato sulla meritocrazia e non su motivazioni politiche. De Liberatore ha aggiunto che per la musica sarà coinvolto anche Ferraguzzo.

Stefano De Martino è il nuovo direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027. Dopo l’ufficialità, parla a Fanpage.it il direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai, William De Liberatore: “Scelta mia avallata dall’Ad Giampaolo Rossi, non c’entra la politica. Sarà un Festival connesso con tutte le città d’Italia. Resta anche ad Affari Tuoi, che avrà uno studio più grande per dare più spazio allo show”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

