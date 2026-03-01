Stasera pago io! è una rassegna di spettacoli dedicata ai bambini e alle loro famiglie, con una formula originale, che si svolgerà dal 6 marzo nei teatri di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Vicchio. L’evento propone un “poker di favole con i fantassegni” e coinvolge diverse location nella zona, offrendo una serie di appuntamenti dedicati al pubblico più giovane.

'Stasera pago io!' è la rassegna di spettacoli, con formula originale, dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, che si terrà dal prossimo 6 marzo nei teatri di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Vicchio. Siamo alla seconda edizione e gli organizzatori, Fondazione Toscana Spettacolo e i tre comuni, hanno deciso di continuare dopo il buon esito della prima esperienza. Il progetto è già attivo da anni a Castelfiorentino e Santa Croce sull'Arno. E funziona così: i bambini dovranno conquistarsi i fantassegni, moneta fantastica che non comporta nessuna spesa. Ogni fantassegno vale un ingresso per un adulto.

© Lanazione.it - Stasera pago io! Poker di favole con i fantassegni

Stasera pago io!. Altra stagione da recordStasera pago io! chiude con la Regina delle nevi e con l’ennesimo record di spettatori. Nelle prime tre serate sono stati oltre 820, con l’ultimo appuntamento di dopodomani, venerdì, si prevede il ... lanazione.it