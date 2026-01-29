L’Italia si trova a fare i conti con le conseguenze di un traffico di droga che non si arresta. Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia francese anti-narcotici (Ofast), il traffico rimane stabile e le organizzazioni criminali continuano a operare con buona salute. Le autorità italiane devono affrontare un fenomeno in crescita, che coinvolge anche le reti transnazionali. La lotta alla droga, insomma, resta una priorità ancora tutta da rafforzare.

Traffici Quello delle sostanze stupefacenti è un mercato di proporzioni enormi nei paesi europei, compresa l'Italia. Dove però la lotta alle tossicodipendenza è ferma al palo delle carenze di personale e strutture Traffici Quello delle sostanze stupefacenti è un mercato di proporzioni enormi nei paesi europei, compresa l'Italia. Dove però la lotta alle tossicodipendenza è ferma al palo delle carenze di personale e strutture Aumentare i controlli nell’aeroporto parigino, però, non significa necessariamente contrastare efficacemente l’ingresso di sostanze. Inoltre, appaiono in crescita nuove tendenze in termini di modalità di scambio (denarodroghe) come l’utilizzo di affitti brevi di appartamenti e di Airbnb, cassette di sicurezza, alleanze con il tessuto “sano” della società, offrendo in cambio di silenzio, servizi e sostegno fruibili da interi quartieri. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - E io pago! La culla dei lumi e il buono stato di salute dell’impresa criminale

Approfondimenti su Ofast rapporto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ofast rapporto

Argomenti discussi: E io pago!, ecco quanto costa portare urne e schede nei seggi romani; Bollo auto 2026: tutte le novità sul pagamento; Le migliori app per gestire e pagare tasse e tributi dallo smartphone; Sinner, doppio con Kyrgios o Kim Jong-un? I 'segreti' di Jannik (nel letto) e le risposte.

Pago: Io e Serena Enardu ci sposiamo!/ L’annuncio a La Volta Buona: Le ho fatto la proposta a Natale…Pago, lieto annuncio del cantante a La Volta Buona: in arrivo le nozze con la compagna Serena Enardu: La data…. La puntata odierna de La Volta Buona ha accolto in studio diversi ospiti nella sua ... ilsussidiario.net

Serena Enardu rompe il silenzio: Io e Pago ci siamo lasciati. Rispetto, per favoreL'ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu, ha replicato alle ultime dichiarazioni di Pago sul loro imminente matrimonio. Nel pomeriggio, Serena Enardu ha deciso di rompere il silenzio sui social, ... comingsoon.it

Salvo Sottile. . Firenze, culla del rinascimento, seconda città meno sicura d’Italia #farwest - facebook.com facebook