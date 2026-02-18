Che orrore questo screen Rackete sperona io pago e Gabanelli | quindi oggi…

Il video shock di Parigi mostra due attivisti di sinistra che strappano i manifesti dedicati a Quentin, il giovane ucciso la scorsa settimana. La scena si svolge in un quartiere molto frequentato, dove i manifesti erano stati affissi proprio per ricordare la vittima. Uno di loro si avvicina con rabbia, strappa il cartello e lo getta a terra, mentre l’altro lo sostiene. La tensione tra i manifestanti e i sostenitori di Quentin si fa palpabile, creando un forte momento di tensione pubblica.

Guardate bene questo fermo immagine che mettiamo come foto di copertina. Sapete di cosa si tratta? Si tratta di un video, registrato a Parigi, in cui si vedono due attivisti di sinistra strappare i manifesti affissi in memoria di Quentin, il giovane identitario francese ammazzato di botte da un gruppo di sinistra la scorsa settimana, pestaggio ripreso da un video scioccante. I manifesti non avevano nulla di tragico. In uno sta scritto: “L’estrema sinistra uccide”, difficilmente smentibile dopo quanto visto. Nell’altro: “Giustizia per Quentin”. Nel video uno dei due ragazzi dice: “Sfruttare la morte di uno studente per fini politici è disgustoso”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

