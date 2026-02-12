Stangata di Gualtieri sulle auto elettriche permesso Ztl a mille euro

La svolta a Roma sui permessi Ztl ha sorpreso molti cittadini. Dopo le nuove tariffe di mille euro per il permesso, ora si può anche rivendere l’auto elettrica senza perdere l’accesso alla Ztl. In pratica, chi ha già acquistato un’auto elettrica può continuare a entrare nel centro storico senza pagare di più, anche se decide di rivenderla. La misura cambia le regole del gioco e permette a molti di risparmiare, evitando di regalare soldi alle casse comunali o di rinunciare all’accesso. La decisione ha fatto

Contrordine romani. Potete anche rivendere quell' auto elettrica che avete acquistato per poter entrare nella Ztl senza regalare soldi alle casse comunali o per scampare alla famigerata (e poi abortita) Ztl Fascia verde. La stangata del Campidoglio potrebbe essere "servita" già prima dell'estate al costo di mille euro per un permesso di accesso nella Zona a traffico limitato del Centro. Alla faccia della capitale «green». L'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha firmato due provvedimenti di indirizzo che entro febbraio arriveranno all'esame della giunta. Ci vorranno poi un paio di mesi per rodare il sistema e poi le nuove regole saranno operative. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Stangata di Gualtieri sulle auto elettriche, permesso Ztl a mille euro Approfondimenti su Gualtieri AutoElettriche Dietrofront sulle auto elettriche. Niente più sosta gratuita. Cambia anche l’accesso alla Ztl A Busto Arsizio, la fase di incentivazione delle auto elettriche si conclude, con importanti modifiche alle politiche di sosta e accesso alla Ztl. Auto elettriche e fisco, pronta la stangata: shock per tutti gli automobilisti La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Serie A, stangata Giudice Sportivo: sei squalificati, Juve-Lazio senza Pellegrini Link all'articolo nel commento Serie A Goal - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.