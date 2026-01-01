Domenica al museo alla Galleria nazionale il 4 gennaio si entra gratis

La Galleria Nazionale dell’Umbria offrirà l’ingresso gratuito ai visitatori domenica 4 gennaio 2026, in occasione della prima domenica del mese. Questa iniziativa, promossa dal ministero, permette di scoprire le collezioni e le esposizioni presenti nella struttura senza costi aggiuntivi. È un’opportunità per apprezzare l’arte e la cultura in un contesto che valorizza il patrimonio storico e artistico della regione.

Domenica 4 gennaio 2026, in occasione della prima domenica del mese, la Galleria Nazionale dell’Umbria aderisce all’iniziativa ministeriale che prevede l’ingresso gratuito per tutti i visitatori.Un’opportunità speciale per iniziare il nuovo anno all’insegna dell’arte e della bellezza, scoprendo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Domenica al museo, alla Galleria nazionale il 4 gennaio si entra gratis Leggi anche: Domenica al Museo e Concerto di Natale alla Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” Leggi anche: Domenica al Museo: il 4 gennaio musei e parchi archeologici statali gratis per tutti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. #Domenica al museo; “giotto e san francesco. una rivoluzione nell’umbria del trecento” alla galleria nazionale di perugia; Musei aperti nel periodo natalizio a Bologna e in città metropolitana; Galleria Nazionale delle Marche: prime aperture straordinarie il pomeriggio di Capodanno e lunedì 5 gennaio. Domenica al museo, alla Galleria nazionale il 4 gennaio si entra gratis - Domenica 4 gennaio 2026, in occasione della prima domenica del mese, la Galleria Nazionale dell’Umbria aderisce all’iniziativa ministeriale che prevede l’ingresso gratuito per tutti i visitatori. perugiatoday.it

Domenica al Museo: guida completa ai musei gratis in Italia il 4 gennaio 2026 - Scopri quali musei visitare gratis con la Domenica al Museo: ingressi gratuiti, prenotazioni e itinerari in tutta Italia. trend-online.com

Musei gratis domenica 4 gennaio: 5 luoghi d’arte da visitare in Italia per iniziare l’anno con la bellezza - Domenica 4 gennaio musei gratis in tutta Italia: da Roma a Firenze, da Napoli a Milano, cinque grandi musei da visitare gratuitamente per iniziare l’anno all’insegna della cultura. libreriamo.it

DOMENICA AL MUSEO – 4 GENNAIO Ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali. Domenica 4 gennaio torna l’appuntamento con la #DomenicaAlMuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei musei s - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.