Sport da combattimento Spettacolo al Flaminio per i campioni di King of the Ring

Lo scorso fine settimana, l’arena del Flaminio a Rimini ha ospitato King of the Ring XI, un evento di sport da combattimento che ha attirato un pubblico numeroso, con oltre 2.000 spettatori presenti. La serata ha visto combattimenti tra campioni e sfidanti, offrendo spettacolo e adrenalina a tutti gli appassionati. L’arena è stata completamente riempita, confermando il successo dell’evento.

Grande successo per King of the Ring XI, l’evento che la scorsa settimana ha acceso l’arena del Flaminio di Rimini, registrando il sold-out con oltre 2.000 spettatori. Una manifestazione che ha confermato la sua crescita, diventando uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama degli sport da combattimento. Lo spettacolo è stato un tripudio di adrenalina, luci e tecnica, con quasi 70 match alternati tra K-1, Mma e Bkb, regalando emozioni senza sosta dal primo all’ultimo incontro. Il cuore della serata è stato il combattimento principale, dove Gianluca Rocca ha messo in scena una performance strepitosa, abbattendo Matej Simic con un ko al primo round in Mma, scatenando l’entusiasmo del pubblico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sport da combattimento. Spettacolo al Flaminio per i campioni di King of the Ring Leggi anche: Adrenalina al Flaminio. Riecco ‘King of the ring’ Sport, adrenalina e spettacolo per “Le stelle del ring”Arezzo, 26 febbraio 2026 – Sport, adrenalina e spettacolo per la trentatreesima edizione de “Le stelle del ring”. Una selezione di notizie su Sport da. Temi più discussi: Sport, adrenalina e spettacolo per Le stelle del ring; Sport, adrenalina e spettacolo per Le stelle del ring; Santa Marinella, torna il Golden Warrior: domenica 8 marzo la grande giornata degli sport da combattimento; Kombat Mania, 14esima edizione: grande spettacolo al PalaPanunzio di Molfetta. Sport, adrenalina e spettacolo per Le stelle del ringLa trentatreesima edizione dell’evento sarà domenica 1 marzo al centro polivalente di Subbiano ... msn.com Sport combattimento emergenti Milano: l’elenco completoFocus sul Brazilian Jiu-Jitsu: crescita, palestre, eventi e comunità a Milano nel panorama degli sport da combattimento. milanosportiva.com C'è solo l'imbarazzo della scelta! Ogni tipo di sport da seguire e sostenere con passione. Gli atleti del #CUSCatania sono ovunque - facebook.com facebook Come detto, sport da fabbri #MilanoCortinaOlympics2026 #OlimpiadiInvernali2026 x.com