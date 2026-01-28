Adrenalina al Flaminio Riecco ‘King of the ring’
Adrenalina alle stelle al Flaminio di Rimini. Domenica 22 febbraio torna ‘King of the Ring’, l’evento di sport da combattimento che fa battere forte il cuore degli appassionati. Quest’anno c’è un’altra novità: il debutto ufficiale del Bare Knuckle Boxing, promosso da Bareknuckle Top Fighters. La città si prepara a vivere una giornata all’insegna di combattimenti e emozioni intense.
Anche quest’anno Rimini si prepara a vivere momenti di spettacolo e adrenalina. Domenica 22 febbraio, il palasport Flaminio ospiterà infatti l’undicesima edizione di King of the Ring, la manifestazione dedicata agli sport da combattimento che vedrà il debutto ufficiale del Bare Knuckle Boxing, targato Bareknuckle Top Fighters. Un grande evento che coinvolgerà circa 100 atleti, provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi del mondo. Tra gli ospiti internazionali, stelle provenienti dal Brasile, patria storica delle arti marziali e delle Mma, che porteranno in scena tecnica, forza e spettacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
