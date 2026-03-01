Spalletti non si arrende La Juventus vede il baratro ma poi si salva | 3-3 a Roma da 3-1

Nella partita tra Roma e Juventus, il punteggio si è concluso 3-3 dopo che la Juventus aveva raggiunto il pareggio sul 3-1. La squadra di Spalletti ha dimostrato grande determinazione, riuscendo a recuperare e ottenere il risultato finale. La gara ha visto entrambe le squadre mettere in campo diverse occasioni, con il punteggio che è rimasto in equilibrio fino al fischio finale.

La squadra di Gasperini butta la vittoria. Il Napoli allunga su entrambe e ha cinque punti di vantaggio sul Como di Fabregas Ni Napoli 07122025 - campionato di calcio serie A Napoli-Juventus foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Luciano Spalletti Spalletti non muore mai. Né lui né la sua Juventus. Che hanno vista la loro fine calcistica e poi si sono tirati fuori da una situazione che più nera non si poteva. Al 77esimo la Roma stava vincendo 3-1. Nel finale, la squadra di Gasperini si è distratta e la Juve è tornata. Il Napoli resta terzo in solitudine a 53 punti, la Roma quarta a 51. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Zambrotta: "Juve, la mano di Spalletti si vede, ma manca ancora qualcosa. Yildiz? Ora non si "sieda"...""L'impressione, dopo le gestioni di Motta e Tudor, è che Spalletti abbia trovato la quadra nel gioco.

La Roma esulta e Spalletti entra in campo: N'Dicka si infuria e reagisce cosìPoi la partita è ripresa, N'Dicka è tornato in difesa e Spalletti sulla linea dell'area tecnica. Nessun altro è intervenuto, anche se le telecamere hanno poi inquadrato lo stesso Spalletti arrabbiato ... corrieredellosport.it

