Ad Affari Tuoi Danilo sfiora la partita perfetta poi evita il baratro e si salva con una scelta fondamentale
Nel programma Affari Tuoi del 4 gennaio, Danilo, concorrente dall'Abruzzo, dimostra una buona strategia e gestione durante la partita. Tuttavia, una decisione finale rischia di compromettere il risultato, mettendo in discussione la sua possibilità di vincita. La sua esperienza evidenzia come anche nelle sfide più solide, un'ultima scelta possa fare la differenza tra successo e insuccesso.
Nella partita di Affari Tuoi del 4 gennaio il concorrente dell'Abruzzo porta avanti una partita eccellente, ma alla fine rischia di tornare a casa a mani vuote. Una decisione salva la sua serata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Affari Tuoi di venerdì 31 ottobre, Claudia cambia tre volte e si salva dal baratro del pacco nero
Leggi anche: Ad Affari Tuoi la partita folle di Sebastiano: in una partita con due pacchi da 300 mila euro va via a mani vuote
Affari tuoi, De Martino sbotta con il pubblico: "Non c'è uno normale qua". Il Dottore regala un assegno nel finale - Nella nuova puntata del 4 gennaio Danilo, insieme a mamma Annamaria, torna a casa felice con 26mila euro offerti dal Dottore. libero.it
Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi, Danilo dell’Abruzzo: partita da sogno e il finale… - Gioca Danilo dell’Abruzzo In questa puntata gioca Danilo dell‘Abruzzo. msn.com
Chi è Danilo dell'Abruzzo, concorrente di Affari tuoi del 4 gennaio - Da Pescina, in provincia dell'Aquila, quindi in rappresentanza dell'Abruzzo, nella puntata di domenica 4 gennaio 2026 ad Affari tuoi gioca Danilo, sposato con Monica, con cui ha due figli di nome ... tag24.it
Affari tuoi Prima della tombola - facebook.com facebook
Ad Affari Tuoi, il coraggio di Orazio che rifiuta 120mila euro: alla fine festeggia a metà x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.