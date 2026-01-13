Il Mezzolara sta prendendo il largo, mentre la Spal si trova in difficoltà, con sette punti persi in altrettante partite. In questo contesto, i cosiddetti

di Stefano Manfredini Le chiamano sliding doors. Nella sport, come nella vita, rappresentano momenti decisivi che spostano radicalmente gli equilibri delle cose. Per la Spal, quella porta poteva aprirsi lo scorso 2 novembre a Budrio, quando la squadra di Di Benedetto ha incrociato il Mezzolara nello scorso diretto con 3 punti di vantaggio e la possibilità di giocare un tempo intero in superiorità numerica. Ai punti la Spal avrebbe meritato di vincere, ma la squadra di Zecchi ha resistito chiudendo il big match a reti inviolate. Da un potenziale +6 che avrebbe tracciato un solco tra le due formazioni, il gap è rimasto di tre lunghezze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Mezzolara scappa, Spal dove sei? Persi 7 punti in altrettante partite

Leggi anche: Spal, persi 9 punti dalla Sampierana capolista

Leggi anche: Eccellenza: ore 14,30 tutte le partite della giornata. Il Mezzolara di Zecchi aspetta l’ex Spal. Il Castenaso cerca continuità con Sampierana

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Mezzolara scappa, Spal dove sei? Persi 7 punti in altrettante partite - Recuperare la vetta sarà difficile a meno che i biancazzurri non tornino quelli delle 5 vittorie c ... ilrestodelcarlino.it