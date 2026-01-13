Il Mezzolara scappa Spal dove sei? Persi 7 punti in altrettante partite
Il Mezzolara sta prendendo il largo, mentre la Spal si trova in difficoltà, con sette punti persi in altrettante partite. In questo contesto, i cosiddetti
di Stefano Manfredini Le chiamano sliding doors. Nella sport, come nella vita, rappresentano momenti decisivi che spostano radicalmente gli equilibri delle cose. Per la Spal, quella porta poteva aprirsi lo scorso 2 novembre a Budrio, quando la squadra di Di Benedetto ha incrociato il Mezzolara nello scorso diretto con 3 punti di vantaggio e la possibilità di giocare un tempo intero in superiorità numerica. Ai punti la Spal avrebbe meritato di vincere, ma la squadra di Zecchi ha resistito chiudendo il big match a reti inviolate. Da un potenziale +6 che avrebbe tracciato un solco tra le due formazioni, il gap è rimasto di tre lunghezze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
