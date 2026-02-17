Spal cambia l’obiettivo Parlato trovi un assetto per preparare gli spareggi A maggio si deciderà tutto

La Spal ha deciso di cambiare rotta e puntare agli spareggi per salvarsi, dopo settimane di incertezze e risultati deludenti. Il club sta lavorando per trovare la formazione migliore in vista delle partite decisive di maggio, quando si deciderà tutto. La squadra si prepara a un finale di stagione intenso, con l’obiettivo di evitare la retrocessione e conquistare finalmente la tanto attesa salvezza.

Coraggio: se era destino che il gran ballo in serie A avesse come prezzo i classici sette anni di guai, la Spal è all’ultimo. e nel prossimo ci sarà finalmente gloria. Retrocessione dalla A, playoff mancati, salvezza sofferta e poi caduta in serie C, due anni di angosce in terza serie, e infine questa stagione: fanno sette. Però questa stagione non è ancora finita, e anche se il primo semestre porta un bilancio tecnicamente fallimentare, con l’Ars fuori dalla Coppa e dalla corsa per il primato già a febbraio, sono ancora vivi posti di consolazione che consolerebbero moltissimo, spegnendo l’umiliazione e portando ugualmente in serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La ripresa della Spal pone il focus sulla ricerca di un sostituto per Senigagliesi nel reparto offensivo.

La Spal ricorda quella domenica di dicembre del 2006, quando il Rovigo di Carmine Parlato vinse 2-1 contro di loro in serie C2.

