Spal cambia l’obiettivo Parlato trovi un assetto per preparare gli spareggi A maggio si deciderà tutto
La Spal ha deciso di cambiare rotta e puntare agli spareggi per salvarsi, dopo settimane di incertezze e risultati deludenti. Il club sta lavorando per trovare la formazione migliore in vista delle partite decisive di maggio, quando si deciderà tutto. La squadra si prepara a un finale di stagione intenso, con l’obiettivo di evitare la retrocessione e conquistare finalmente la tanto attesa salvezza.
Coraggio: se era destino che il gran ballo in serie A avesse come prezzo i classici sette anni di guai, la Spal è all'ultimo. e nel prossimo ci sarà finalmente gloria. Retrocessione dalla A, playoff mancati, salvezza sofferta e poi caduta in serie C, due anni di angosce in terza serie, e infine questa stagione: fanno sette. Però questa stagione non è ancora finita, e anche se il primo semestre porta un bilancio tecnicamente fallimentare, con l'Ars fuori dalla Coppa e dalla corsa per il primato già a febbraio, sono ancora vivi posti di consolazione che consolerebbero moltissimo, spegnendo l'umiliazione e portando ugualmente in serie D.
Spal, le scelte alla ripresa. Senza Senigagliesi l’ipotesi è un assetto ancora più offensivo
La ripresa della Spal pone il focus sulla ricerca di un sostituto per Senigagliesi nel reparto offensivo.
Spal, senti Macchia: "Parlato, specialista della serie D"
La Spal ricorda quella domenica di dicembre del 2006, quando il Rovigo di Carmine Parlato vinse 2-1 contro di loro in serie C2.
