Spal cambia l’obiettivo Parlato trovi un assetto per preparare gli spareggi A maggio si deciderà tutto

La Spal ha deciso di cambiare rotta e puntare agli spareggi per salvarsi, dopo settimane di incertezze e risultati deludenti. Il club sta lavorando per trovare la formazione migliore in vista delle partite decisive di maggio, quando si deciderà tutto. La squadra si prepara a un finale di stagione intenso, con l’obiettivo di evitare la retrocessione e conquistare finalmente la tanto attesa salvezza.

Coraggio: se era destino che il gran ballo in serie A avesse come prezzo i classici sette anni di guai, la Spal è all’ultimo. e nel prossimo ci sarà finalmente gloria. Retrocessione dalla A, playoff mancati, salvezza sofferta e poi caduta in serie C, due anni di angosce in terza serie, e infine questa stagione: fanno sette. Però questa stagione non è ancora finita, e anche se il primo semestre porta un bilancio tecnicamente fallimentare, con l’Ars fuori dalla Coppa e dalla corsa per il primato già a febbraio, sono ancora vivi posti di consolazione che consolerebbero moltissimo, spegnendo l’umiliazione e portando ugualmente in serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

