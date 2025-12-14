Ponte Buggianese | arrestato spacciatore sequestrati 472 grammi di hashish e cocaina

A Ponte Buggianese, la polizia ha arrestato un uomo per spaccio di droga, sequestrando 472 grammi di hashish e cocaina. L'intervento è frutto di mirati servizi di pattugliamento condotti dagli agenti del commissariato di Pescia, che hanno contribuito a contrastare il traffico illecito nella zona.

La polizia ha arrestato un uomo per spaccio di droga a Ponte Buggianese (Pistoia) dopo mirati servizi di pattugliamento svolti dagli agenti del commissariato di Pescia.

