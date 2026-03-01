Sostenibilità e profitto | perché il Green Coding conviene a tutti?

Il Green Coding sta diventando un tema sempre più rilevante nel settore tecnologico, con aziende che adottano pratiche più sostenibili per ridurre l’impatto ambientale dei loro sistemi informatici. Si tratta di un approccio che mira a ottimizzare il consumo energetico dei software, contribuendo a un minor inquinamento. Questa tendenza si sta diffondendo tra sviluppatori e aziende, interessate a combinare efficienza e rispetto per l’ambiente.

I fattori che inquinano l’ambiente potrebbero sembrare di facile individuazione: il traffico dei mezzi di trasporto, l’overconsumismo o, ancora, gli allevamenti intensivi. Tuttavia, esistono elementi che, non essendo visibili a occhio nudo, passano inosservati. Primo tra tutti la digitalizzazione, difatti la crescita delle tecnologie informatiche ha portato a un eccessivo consumo di energia e di emissioni di CO2. E se per l’overconsumismo si diffonde il second-hand, per le tecnologie informatiche nasce il Green Coding: un’evoluzione culturaleche spinge a una riconsiderazione generale dei principi e delle pratiche di programmazione. Nello specifico, il Green Coding non opererebbe solo sul codice, ma anche su: algoritmi efficienti, base di dati ottimizzati e riduzione del carico sui server. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

