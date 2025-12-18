Quando denunciare conviene I rischi di un’integrità guidata dal profitto

La recente vicenda del Dana-Farber Cancer Institute mette in luce l’importanza di denunciare in tempo per tutelare l’integrità della ricerca. Quando denunciare conviene, può prevenire rischi maggiori e salvaguardare la credibilità scientifica. Tuttavia, affidarsi esclusivamente al profitto può compromettere valori fondamentali. È fondamentale conoscere i momenti giusti per intervenire e i rischi di un sistema che privilegia il guadagno.

© Ilfoglio.it - Quando denunciare conviene. I rischi di un'integrità guidata dal profitto La vicenda che ha coinvolto il Dana-Farber Cancer Institute, conclusa con un accordo da 15 milioni di dollari per chiudere accuse di frode legate a dati manipolati in richieste di finanziamento pubblico, è una notizia importante per chi si occupa di integrità della ricerca. Importante perché mostra che segnalazioni fondate, tecnicamente competenti e persistenti possono arrivare fino in fondo, anche quando toccano istituzioni di primissimo piano. Importante anche perché conferma che la manipolazione dei dati non è un problema astratto o marginale, ma una pratica che può avere conseguenze legali concrete quando si intreccia con l'uso di fondi pubblici.

