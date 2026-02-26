Il sistema economico si basa su un equilibrio precario, dove i fattorini della gleba rappresentano un elemento imprescindibile, anche se spesso ignorato. La dinamica del mercato spinge verso uno sfruttamento che sembra essere accettato da tutti, perché liberarsi di questa realtà potrebbe mettere in crisi l'intera struttura. La dipendenza da queste condizioni appare ormai inevitabile per mantenere il funzionamento attuale.

Non c'è bisogno di militare in un centro sociale, basta avere una coscienza per capire che lo scandalo dei fattorini pagati sotto la fame è uno scandalo della post modernità. Ovvero la normalità indiscussa di questo liberismo avanzato, senza coscienza e senza anima. Del resto le Salis velocemente convertite al riformismo monetario del PD mai si erano sognate di denunciarlo, lo cavalcano adesso per evidenti scopi fumogeni. Scandalo non solo per le condizioni di neoschiavismo delle vittime, quasi tutti migranti, di quelli che, come scrivono i giornali cattolici, “ci servono” per dire che sono funzionali alla società democratica fondata... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - I fattorini della gleba sono lo scandalo accettato da tutti perché conviene a tutti, altrimenti il sistema si blocca

Mila Kunis: «Sono bravissima a custodire i segreti perché li dimentico tutti». Glenn Close: «La vita stessa è un mistero: si è fortunati se si ha fede, e tutti abbiamo un senso di colpa»In Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery il mistero è solo il punto di partenza.

Perché su TikTok tutti mettono da parte i bottoni (e perché possiamo farlo tutti)Non è un salvadanaio ma qualcosa di simile perché a essere messe da parte non sono le monete ma i bottoni.