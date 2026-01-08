Chi affronterà Jannik Sinner agli Australian Open 2026? Cosa può riservare il sorteggio | gli spauracchi da evitare turno per turno

Il 15 gennaio, a Melbourne, si terrà il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2026, con inizio alle 04:30 italiane. Questo evento definirà le sfide di uomini e donne, tra cui l'eventuale avversario di Jannik Sinner. Analizzeremo le possibilità di percorso e gli avversari da evitare, offrendo un quadro chiaro delle potenziali sfide che attendono i protagonisti del torneo.

Giovedì 15 gennaio (ore 04:30 italiane, 14:30 locali) andrà in scena a Melbourne il sorteggio del tabellone principale maschile e femminile degli Australian Open 2026. Il main draw del primo Slam dell’anno prenderà forma e Jannik Sinner si presenterà ai nastri di partenza da campione in carica, avendo conquistato il titolo nelle due ultime edizioni. Scopriamo, dunque, il regolamento del sorteggio e quali possibili incroci potrebbero esserci per il n.2 del mondo. IL REGOLAMENTO. Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it

