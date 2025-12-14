Bartesaghi show | doppietta in Milan-Sassuolo il talento di Annone Brianza entra nella storia

Davide Bartesaghi, giovane talento di Annone Brianza, conquista il palcoscenico della Serie A con una doppietta storica nel match tra Milan e Sassuolo. Alla sua prima rete in massima divisione, il difensore ha contribuito alla rimonta dei rossoneri, regalando emozioni e lasciando il segno in una partita memorabile.

Mezzogiorno da sogno per Davide Bartesaghi. Il giovane difensore di Annone Brianza ha firmato una clamorosa doppietta nel match Milan-Sassuolo, realizzando non solo il suo primo gol in Serie A ma addirittura i primi due, guidando i rossoneri alla rimonta per 2-1 in una partita carica di emozioni. Leccotoday.it Bartesaghi da urlo: doppietta per il classe 2005, il Milan la ribalta ad inizio ripresa - E' decisamente la giornata di Bartesaghi: due minuti dopo l'inizio del secondo tempo, arriva la prima giocata decisiva di Nkunku che in area. tuttomercatoweb.com

LIVE Milan-Sassuolo 2-1: sorpasso Milan, doppietta di Bartesaghi - I neroverdi la sbloccano al 13' con Konè grazie ad una super- canalesassuolo.it

Davide Bartesaghi! First goal in Serie A. Milan 1-1 Sassuolo. Liveblog: x.com

?????????????????? ???????? ?? ???????? ???????????????? ? @therealclasic per MilanPress.it #gabbia #bartesaghi #milansassuolo #milanpress - facebook.com facebook

© Leccotoday.it - Bartesaghi show: doppietta in Milan-Sassuolo, il talento di Annone Brianza entra nella storia

A BIG hand in Saturday's win | Sportiello | #Shorts

Video A BIG hand in Saturday's win | Sportiello | #Shorts Video A BIG hand in Saturday's win | Sportiello | #Shorts