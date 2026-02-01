Primavera i ragazzi di Morrone chiudono 3-3 contro i bianconeri una gara pazza | la doppietta di Negri la rimonta e il gioiello finale Gol e ribaltoni Lo Monaco riacciuffa la Juve
Una partita pazza quella tra i ragazzi di Morrone e la Juventus. Allo stadio, i giovani hanno dato spettacolo, chiudendo con un risultato di 3-3. Negri firma una doppietta, ma i bianconeri rispondono con una rimonta e un gol finale di grande classe di Lo Monaco. La gara è stata intensa fino all’ultimo minuto, con continui ribaltamenti di fronte e emozioni a non finire.
3 JUVENTUS 3: Franceschelli; Tomasevic, Markovic (3’st Nesi), Papazov, Baroncioni; N’Diaye (20’st Libra Alvarado), Nordvall, Lai; Negri, Toroc (20’st Lo Monaco); Castaldo (20’st Ferrari). A disp. Gnudi, Briguglio, Juncaj, Krasniqi, Francioli, Castillo, Bousnina. All. Morrone. JUVENTUS: Radu; Rizzo (45’st Borasio), Verde, Van Aarle; Leone, Vallana (20’st Makiobo), Contarini, Grelaud; Merola, Tiozzo; Pugno (24’st Durmisi). A disp. Huli, Montero, Milia, Lopez, Finocchiaro, Grelaud, Elimoghale, Repciuc. All. Padoin. Arbitro: Picardi di Viareggio. Reti: 6’pt e 18’pt (R) Negri (B), 8’st Pugno (J), 17’st Merola (J), 28’st Durmisi (J), 35’st Lo Monaco (B). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
