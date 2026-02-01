Primavera i ragazzi di Morrone chiudono 3-3 contro i bianconeri una gara pazza | la doppietta di Negri la rimonta e il gioiello finale Gol e ribaltoni Lo Monaco riacciuffa la Juve

Una partita pazza quella tra i ragazzi di Morrone e la Juventus. Allo stadio, i giovani hanno dato spettacolo, chiudendo con un risultato di 3-3. Negri firma una doppietta, ma i bianconeri rispondono con una rimonta e un gol finale di grande classe di Lo Monaco. La gara è stata intensa fino all’ultimo minuto, con continui ribaltamenti di fronte e emozioni a non finire.

