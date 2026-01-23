Provinciali NdC | Incontro con Del Vecchio e Insogna per consolidare la maggioranza in Consiglio

In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, si sono svolti incontri tra i membri di Noi di Centro, Del Vecchio e Insogna, per rafforzare la maggioranza politica in vista delle consultazioni di fine febbraio. L’obiettivo è consolidare un fronte condiviso e mantenere un equilibrio stabile all’interno del Consiglio, in linea con la linea politica di centrosinistra.

“Nel corso dell’incontro è emersa la volontà di costruire lo schema migliore con le più efficaci soluzioni tecnico-elettorali per preservare la maggioranza che alla Rocca dei Rettori sostiene la governance di Nino Lombardi, alla luce del meccanismo del voto ponderato che sottende a queste elezioni di secondo livello (riservate cioè agli amministratori comunali). C’è assoluta fiducia nel poter raggiungere questo obiettivo. La linea politica resta quella della costruzione di una maggioranza politica che sia alternativa alla destra e in questa direzione è confermata l’apertura a chi lavora esattamente nella direzione che è stata indicata e premiata dal voto popolare alle scorse Regionali. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Provinciali, Noi di Centro lancia l'appello al campo largo "Soluzioni tecnico-elettorali migliori per avere maggioranza in Consiglio"

Provinciali, NdC: "Saremo in campo con liste competitive. Basta slabbrature rispetto al modello che ha vinto alla Regione"

