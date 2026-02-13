Sorpreso sotto casa durante gli arresti domiciliari | 33enne finisce nei guai

I carabinieri di Maddaloni hanno sorpreso il 33enne del luogo mentre si trovava fuori dalla sua abitazione durante gli arresti domiciliari e lo hanno denunciato per evasione. La scoperta è avvenuta ieri pomeriggio, quando i militari hanno notato il giovane in strada, nonostante fosse sottoposto a restrizioni, e hanno così deciso di intervenire.