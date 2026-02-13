Sorpreso sotto casa durante gli arresti domiciliari | 33enne finisce nei guai

Da casertanews.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Maddaloni hanno sorpreso il 33enne del luogo mentre si trovava fuori dalla sua abitazione durante gli arresti domiciliari e lo hanno denunciato per evasione. La scoperta è avvenuta ieri pomeriggio, quando i militari hanno notato il giovane in strada, nonostante fosse sottoposto a restrizioni, e hanno così deciso di intervenire.

Sorpreso fuori casa e denunciato per evasione. I militari dell’aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di Maddaloni hanno denunciato in stato di libertà un 33enne del posto, ritenuto responsabile del reato di evasione. L’uomo, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Viola gli arresti domiciliari: 50enne sorpreso fuori dalla propria abitazione

55enne già sottoposto a provvedimenti sorpreso a spacciare a Foligno, scattano gli arresti domiciliari

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Foligno con l’accusa di spaccio di eroina.

Contenuti correlati