Museo | sorpresi in casa con droga e armi La Polizia di Stato arresta un 24enne e denuncia suo padre

Una tranquilla giornata si trasforma in un blitz delle forze dell'ordine, che sorprendono una famiglia coinvolta in attività illecite. La Polizia di Stato arresta un 24enne accusato di spaccio e denuncia il padre, 52enne, per armi clandestine e furto di energia. Un intervento che mette in luce un contesto di illegalità domestica, portando alla luce un quadro inquietante di droga, armi e reati energetici.

Arrestato un 24enne per spaccio, denunciato un 52enne per armi clandestine e furto di energia elettrica. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e denunciato un 52enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illegale di arma comune da sparo clandestina e munizionamento nonché per furto di energia elettrica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

