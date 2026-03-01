Il 28 febbraio sono riprese le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa forlivese scomparsa quasi cinque anni fa. Alla vigilia di questo anniversario, sono state effettuate nuove operazioni di ricerca, anche se finora non ci sono stati sviluppi significativi. Sara Pedri, all’epoca dei fatti, aveva poco più di trent’anni ed era in servizio presso ospedali di Trento e Cles, da cui si era dimessa un giorno prima della scomparsa.

Ormai alla vigilia del quinto anniversario della scomparsa, ieri, sabato 28 febbraio, sono riprese le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa forlivese, all’epoca dei fatti poco più che trentenne, in forza all’ospedale di Trento e poi a quello di Cles da cui si era dimessa 24 ore prima di essere. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

“Ci basterebbe anche una scarpa”, la famiglia di Sara Pedri sulle nuove ricerche nel lago di GiustiniaA poco più di un anno dall’assoluzione di due medici nell’ambito del caso della scomparsa di Sara Pedri, sono riprese le ricerche nel lago di Lago di...

Ripartite le ricerche di Sara Pedri: il mistero della ginecologa scomparsa cinque anni fa"Oggi sono iniziate le ricerche della nostra Sara", questo l'annuncio che arriva sui social dai cari di Sara Pedri, la ginecologa forlivese scomparsa...

Approfondimenti e contenuti su Sara Pedri.

Temi più discussi: Toponomastica, iniziate questa mattina le operazioni di installazione di nuove paline; Mercoledì, Winona Ryder nella stagione:2 riprese al via in Irlanda; Sono iniziate le nuove ricerche di Sara Pedri, ma il finale (per ora) è sempre lo stesso; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: l'ordine di esibizione, a che ora si inizia e finisce, le nuove proposte.

Pechino Express 2026: quando inizia, location e quali sono le nuove coppieSi avvicina il debutto della nuova edizione di Pechino Express, il reality show in onda ogni giovedì in prima serata su Sky e in streaming e on demanda su NOW. Alla conduzione ci sarà ancora Costantin ... affaritaliani.it

Le sfide per una nuova medicina non sono iniziate con il CovidIn realtà le sfide preesistevano alla pandemia ma la società e i governi avevano deciso di far finta di niente; pochi protestavano inascoltati. Adesso i fatti costringono a riflettere e a prendere ... quotidianosanita.it

Sara Pedri, a cinque anni dalla scomparsa ripartono le ricerche nel lago di Santa Giustina x.com

Sara Pedri, riprendono nel lago di Santa Giustina le ricerche della ginecologa scomparsa cinque anni fa facebook