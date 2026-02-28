La famiglia di Sara Pedri ha riferito che anche un oggetto semplice come una scarpa potrebbe essere utile nelle ricerche in corso nel lago di Santa Giustina, in Trentino. A poco più di un anno dall’assoluzione di due medici coinvolti nel caso, sono riprese le operazioni di ricerca nel lago, dove si stanno concentrando gli sforzi delle forze dell’ordine. Le nuove indagini sono state avviate in seguito alle richieste della famiglia.

A poco più di un anno dall’assoluzione di due medici nell’ambito del caso della scomparsa di Sara Pedri, sono riprese le ricerche nel lago di Lago di Santa Giustina, in Trentino. I vigili del fuoco stanno perlustrando le sponde e lo specchio d’acqua con gommoni, approfittando del livello particolarmente basso dopo un inverno con scarse precipitazioni e prima dell’inizio dello scioglimento della neve in montagna. La ginecologa era scomparsa il 4 marzo 2021. Il suo telefono fu ritrovato all’epoca nell’auto parcheggiata al confine tra i comuni di Cis e Cles, vicino al ponte sul torrente Noce, il cui corso d’acqua confluisce proprio nel lago di Santa Giustina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci basterebbe anche una scarpa”, la famiglia di Sara Pedri sulle nuove ricerche nel lago di Giustinia

Sara Pedri, riprendono le ricerche della ginecologa scomparsa 5 anni fa: “Ci basterebbe trovare qualcosa di lei”Riprenderanno a breve le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa a Trento a marzo del 2021.

Sara Pedri scomparsa da Trento, riprese le ricerche al lago di Santa Giustina: le speranze della famigliaA 5 anni dalla scomparsa sono riprese le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa di Forlì scomparsa da Trento, dove lavorava, nel 2021.

Contenuti utili per approfondire Sara Pedri.

Discussioni sull' argomento Caso Pedri, in corso le nuove ricerche della ginecologa scomparsa nel 2021; L’Olimpia ci prova con tutto quello che ha: non basta a Tel Aviv, 92-86; La felicità e basta di Maria Antonietta e Colombre, il significato del testo a Sanremo 2026; Imprenditoria femminile: non basta che ci siano le risorse, serve conoscerle. Al via 7ma edizione di DonnaLab.

Sara Pedri, riprendono nel lago di Santa Giustina le ricerche della ginecologa scomparsa cinque anni fa - facebook.com facebook

Sono riprese le ricerche di Sara Pedri, 5 anni dopo la scomparsa x.com