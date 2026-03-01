Oggi i vigili del fuoco sono protagonisti di una celebrazione dedicata alla solidarietà e al sacrificio. Durante l'evento, si sono ricordati i valori di abnegazione e solidarietà umana che li accompagnano nel loro lavoro quotidiano, dimostrando ancora una volta l'importanza del loro ruolo nella comunità. La manifestazione ha coinvolto numerosi interventi e momenti di condivisione.

I valori che guidano il nostro operato, spirito di sacrificio, abnegazione ed altissima solidarietà umana, sono rimasti immutati nel tempo. Tuttavia il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ha saputo evolversi trasformando la propria natura per rispondere a scenari di rischio sempre più complessi e diversificati". Così il comandante dei Vigili del fuoco di Ascoli Savino Stallone nel suo discorso celebra l’ottantasettesimo anniversario dalla fondazione del Corpo Nazionale. Una cerimonia che è iniziata con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti e l’alzabandiera presso la sede del Comando; quindi l’evento è proseguito al Palazzo dei Capitani dove, dopo i discorsi di rito, alla presenza delle massime autorità civili e religiose, sono state concesse le benemerenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Solidarietà e spirito di sacrificio: festa grande per i vigili del fuoco

Interviste: mister Birindelli. "Ho visto abnegazione e grande spirito di sacrificio»Un'altra "grande prova", da parte della Pianese, ad Alessandria, per la soddisfazione del tecnico bianconero, Alessandro Birindelli (nella foto).

Vigili del fuoco aggrediti, solidarietà da prefetto e procuratoreTempo di lettura: < 1 minutoIl prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha presieduto, nella serata di ieri, un comitato provinciale per l'ordine e la...

