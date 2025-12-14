Interviste | mister Birindelli Ho visto abnegazione e grande spirito di sacrificio

Il tecnico della Pianese, Alessandro Birindelli, elogia l'impegno e la determinazione della squadra durante l'ultima trasferta ad Alessandria. In questa intervista, il mister sottolinea l'abnegazione mostrata dai suoi giocatori e l'importanza di una prestazione che testimonia il grande spirito di sacrificio del gruppo.

Un’altra "grande prova", da parte della Pianese, ad Alessandria, per la soddisfazione del tecnico bianconero, Alessandro Birindelli (nella foto). In considerazione, anche, del valore dell’avversario. "Sapevamo che sarebbe stata una partita di sofferenza – le parole del mister –. La Juventus Next Gen è una squadra di grande palleggio e di grande qualità: muove molto bene la palla da destra a sinistra per poi aprire il campo e attaccare in profondità. Noi, con grande abnegazione e spirito di sacrificio, abbiamo tenuto botta. Ci prendiamo questo punto che dà fiducia". "Siamo stati corti tra i reparti e siamo riusciti a sopperire alle loro caratteristiche – ha aggiunto il tecnico –. Sport.quotidiano.net

