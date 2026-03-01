Quanto ha vinto Sofia Goggia a Soldeu? Il premio per il suo ritorno al successo

Sofia Goggia ha conquistato la vittoria nel superG di Coppa del Mondo a Soldeu, sulle nevi di Andorra. La gara si è svolta oggi e ha visto la pilota italiana primeggiare tra le concorrenti. La vittoria rappresenta un risultato importante per la sua stagione, confermando la sua presenza tra le migliori. La gara si è svolta con condizioni di neve variabili e un pubblico numeroso ha assistito all’evento.

In Soldeu, sulle nevi di Andorra, Sofia Goggia ha centrato una vittoria chiave nel superG di Coppa del Mondo. La specialista bergamasca, fresca di bronzo olimpico in discesa libera e reduce dalla conferma di un successo in Val d’Isere, ha regalato una prestazione esemplare, soprattutto nel terzo settore dove ha saputo imporre la sua tecnica fluida e incisiva. Si tratta di un risultato che consolida la posizione di vertice nella classifica di specialità e alimenta la fiducia per le prossime tappe della stagione. La vincitrice ha chiuso la prova in 1:25.95, con un margine di 24 centesimi sulla tedesca Emma Aicher e di 31 centesimi sulla norvegese Kajsa Vikchoff Lie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

