Goggia sesta e Brignone 15esima in SuperG Soldeu vince Aicher

Nella gara di SuperG a Soldeu, la tedesca Emma Aicher ha vinto la sua quinta gara in Coppa del Mondo, mentre le italiane Goggia e Brignone si sono classificate rispettivamente sesta e quindicesima. La competizione si è svolta dopo le Olimpiadi e ha visto le atlete affrontare le piste in condizioni variabili. La vittoria di Aicher ha riaperto la corsa per la Coppa di specialità.

La tedesca Emma Aicher ha dominato il primo superG femminile post Olimpiadi, conquistando a Soldeu la quinta vittoria in carriera in Coppa del Mondo, riaprendo anche la lotta per la Coppa di specialità. La sciatrice teutonica ha registrato i tempi parziali più veloci nelle prime due sezioni del percorso di Aliga ed è diventata la prima sciatrice ad avere più vittorie in superG in questa stagione. Aicher ha concluso con il tempo di 1’26"72 a +0.88 secondi di vantaggio su Alice Robinson. La neozelandese ha ridotto il distacco dalla leader della Coppa del Mondo di superG Sofia Goggia a 20 punti. L’azzurra ha concluso la gara al sesto posto a +1.32. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Goggia sesta e Brignone 15esima in SuperG Soldeu, vince Aicher Leggi anche: LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: impressionante Aicher, niente podio per Goggia, sbaglia Brignone Leggi anche: LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Aicher imprendibile, Goggia resta leader in classifica, giornata storta per Brignone Aggiornamenti e notizie su SuperG Soldeu. Temi più discussi: A Soldeu condizioni top, è il giorno della sesta discesa di CdM: alle 11.00 il via, Goggia prima azzurra col n° 6; Dove vedere la discesa libera femminile con Sofia Goggia (e senza Brignone) a Soldeu; Prove di discesa a Soldeu: Nicol Delago e Goggia tra le migliori, bene Brignone; Milano Cortina, pagelle: Brignone e Fontana da leggenda (10), Goggia delude (6), Constantini 'solo' bronzo (6). Super-G Soldeu: Sofia Goggia limita i danni, Federica Brignone si accontenta dopo un gran rischioA Soldeu è andato in scena il primo dei due Super-G del weekend, con le due principali alfiere italiane un po' in sordina. sportal.it Sci: superG di Soldeu a tedesca Aicher, dietro Goggia e BrignoneQuinta vittoria in carriera e terza stagionale per il giovane talento tedesco Emma Aicher che, a 22 anni e gran polivalente, si è imposta in 1.26.72 nel superG di Soldeu valido come recupero di quello ... ansa.it Il SuperG di Soldeu è in pieno svolgimento. Sofia Goggia, leader della classifica di specialità si trova al Momento al sesto posto. Federica Brignone, scesa dopo Sofia, ha sbagliato tanto, con qualche brivido, ma fortunatamente è riuscita a rimanere in gara, sen - facebook.com facebook INFORNATA DI SCI Stamani doppio appuntamento DA BRIVIDI con la Coppa del Mondo! Dopo la libera di ieri, Goggia e le azzurre tornano in pista per il superG: a Soldeu si comincia alle 10.15! Gli uomini jet sono a Garmisch, Germania, per la disce x.com