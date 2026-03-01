Sci SuperG | Sofia Goggia vince a Soldeu Coppa del Mondo ad un passo

Sulle piste di Soldeu in Andorra, Sofia Goggia si impone nel secondo superG della stagione, portando a casa una vittoria importante. La gara si è svolta senza intoppi e ha visto la campionessa italiana dominare la prova tra le nevi locali. Con questa prestazione, Goggia si avvicina ulteriormente alla conquista della Coppa del Mondo di sci alpino.

Sulle nevi di Soldeu, in Andorra, Sofia Goggia firma un successo pesante nel secondo superG valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sofia Goggia torna alla vittoria. Dopo una prova opaca nella gara disputata ieri sui Pirenei, la fuoriclasse bergamasca ha risposto da campionessa, conquistando la seconda vittoria stagionale nella specialità e rilanciando con forza la propria candidatura alla Sfera di Cristallo di superG. Goggia ha costruito il suo trionfo nel terzo settore del tracciato, più tecnico rispetto al lungo tratto iniziale pianeggiante. È lì che l’azzurra ha fatto la differenza, interpretando al meglio linee e velocità e staccando nettamente la concorrenza. 🔗 Leggi su Sportface.it

SuperG femminile di Soldeu: vince una super Goggia. Poi Aicher e Lie, 5ª Pirovano, 8ª BrignoneSofia s'impone ad Andorra, conquista il 28° successo e consolida il primato in Coppa di specialità. Quinto posto per Laura, ancora una volta poco lontana dal podio. Federica, 15ª ieri, oggi chiude all ... gazzetta.it

