Sofia Goggia torna in campo nel supergigante e ottiene la sua prima vittoria sui Pirenei. Dopo aver terminato in testa nella prima manche alle olimpiadi, ma poi uscendo nella seconda gara, la sciatrice ha finalmente conquistato un risultato importante in questa regione. La gara si è svolta in una località dei Pirenei, dove Goggia ha saputo affrontare con determinazione le difficoltà del percorso.

AGI - Dimenticata la piccola delusione alle olimpiadi dove è uscita in superg quando era in testa nella prima delle due gare vinte da Federica Brignone, Sofia Goggia trionfa per la prima volta sui Pirenei. La fuoriclasse azzurra ha vinto il secondo supergigante di Coppa del mondo di Soldeu in Andorra. La campionessa bergamasca, che mai aveva vinto sulle nevi pirenaiche, ha centrato la vittoria numero 28 in carriera. Perfetta la discesa di Sofia, soprattutto nel tratto centrale della pista 'Aliga', quello più tecnico. Goggia, scesa con il pettorale 11, al traguardo ha fermato i crono sul tempo di 1'25"95 precedendo di 31 centesimi (8 metri) la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, poi scivolata al terzo posto essendo stata sorpassata dalla tedesca Emma Aicher, a 24 centesimi dall'azzurra, vincitrice del primo superG di ieri. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sofia Goggia torna supergigante, prima vittoria sui Pirenei

