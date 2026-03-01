Goggia vince il superG di Soldeu e conquista la prima gioia sui Pirenei

Sofia Goggia ha vinto il supergigante di Soldeu, in Andorra, segnando il suo primo successo sui Pirenei. La sciatrice italiana ha conquistato la vittoria nel secondo supergigante di Coppa del mondo stagionale, portando a casa il risultato in una gara combattuta. La competizione si è svolta sulle piste di Soldeu, attirando l'attenzione degli appassionati di sci alpino.

Sofia Goggia trionfa per la prima volta sui Pirenei e conquista il secondo supergigante di Coppa del mondo a Soldeu, in Andorra. La campionessa bergamasca firma la vittoria numero 28 della carriera imponendosi sulla pista “Aligà” con il tempo di 1’25”95, al termine di una prova impeccabile soprattutto nel tratto centrale, il più tecnico del tracciato. Scattata con il pettorale 11, l’azzurra ha preceduto di 24 centesimi la tedesca Emma Aicher, vincitrice del primo superG del weekend, e di 31 la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, inizialmente seconda e poi scivolata al terzo posto. Per Goggia si tratta del sesto podio stagionale in Coppa, settimo considerando anche il bronzo conquistato nella discesa libera dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Goggia vince il superG di Soldeu e conquista la prima gioia sui Pirenei Goggia vince il SuperG di Soldeu(Adnkronos) – Sofia Goggia ha vinto il SuperG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu, Brignone ottava"Ho fatto una grande gara attaccando dall'inizio alla fine" ha detto l'azzurra SOLDEU (ANDORRA) - Sofia Goggia vince il superG di Soldeu, prova... Contenuti utili per approfondire Goggia vince. Temi più discussi: Sci, Coppa del Mondo: strepitosa Goggia, vince il SuperG di Soldeu; Goggia vince il SuperG di Soldeu; RECAP! Goggia 6ª nel SuperG di Aicher, ma resta leader. Brignone, che rischi!; Goggia vince il SuperG di Soldeu. Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu, Brignone ottavaSOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia vince il superG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. La ... iltempo.it SuperG femminile di Soldeu: vince una super Goggia. Poi Aicher e Lie, 5ª Pirovano, 8ª BrignoneSofia s'impone ad Andorra, conquista il 28° successo e consolida il primato in Coppa di specialità. 5° posto per Laura, ancora una volta poco lontana dal podio. Federica, 15ª ieri, oggi chiude all'8° ... gazzetta.it Sofia Goggia vince a Soldeu davanti a Aicher e Lie. Brignone ottava: “Ho pagato i salti. La prossima settimana in Val di Fassa Vedremo”. La velocità donne torna in Italia - facebook.com facebook Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG in Val di Fassa se… Le possibili combinazioni - x.com