Sci alpino vittoria numero 27 in Coppa del Mondo per Sofia Goggia Brignone è a quota 37
Sofia Goggia centra il successo nel superG di Val d’Isere e conquista la vittoria numero 27 in Coppa del Mondo, puntellando il secondo posto nella classifica delle italiane più vincenti della storia, portandosi a -10 dall’infortunata Federica Brignone, prima a quota 37. Nella graduatoria delle azzurre con il maggior numero di podi sul circuito maggiore nella storia, Sofia Goggia è sempre seconda, a quota 65, alle spalle di Federica Brignone, che in questo caso comanda con 20 lunghezze di margine, essendo in testa a quota 85. CLASSIFICA VITTORIE. 1 Federica Brignone 37 2 Sofia Goggia 27 3 Deborah Compagnoni 16 4 Isolde Kostner 15 5 Karen Putzer 8 6 Marta Bassino 7 7 Denise Karbon 6 8 Maria Rosa Quario 4 9 Claudia Giordani 3 9 Elena Curtoni 3 9 Sabina Panzanini 3 12 Nadia Fanchini 2 12 Daniela Zini 2 12 Elena Fanchini 2 15 Daniela Merighetti 1 15 Bibiana Perez 1 15 Lara Magoni 1 15 Paoletta Magoni 1 15 Chiara Costazza 1 CLASSIFICA PODI. 🔗 Leggi su Oasport.it
UNA SOFY… SUPERGIGANTEEEEEEEEEEE Goggia DOMINA il superG francese in Val d'Isère! Nessuna fa meglio della nostra regina delle nevi in Coppa del Mondo di sci alpino! Ed eccola qui la PRIMA VITTORIA DELLA STAGIONEEEEEEEEEEEEE x.com
