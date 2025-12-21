Sci alpino vittoria numero 27 in Coppa del Mondo per Sofia Goggia Brignone è a quota 37

Sofia Goggia centra il successo nel superG di Val d’Isere e conquista la vittoria numero 27 in Coppa del Mondo, puntellando il secondo posto nella classifica delle italiane più vincenti della storia, portandosi a -10 dall’infortunata Federica Brignone, prima a quota 37. Nella graduatoria delle azzurre con il maggior numero di podi sul circuito maggiore nella storia, Sofia Goggia è sempre seconda, a quota 65, alle spalle di Federica Brignone, che in questo caso comanda con 20 lunghezze di margine, essendo in testa a quota 85. CLASSIFICA VITTORIE. 1 Federica Brignone 37 2 Sofia Goggia 27 3 Deborah Compagnoni 16 4 Isolde Kostner 15 5 Karen Putzer 8 6 Marta Bassino 7 7 Denise Karbon 6 8 Maria Rosa Quario 4 9 Claudia Giordani 3 9 Elena Curtoni 3 9 Sabina Panzanini 3 12 Nadia Fanchini 2 12 Daniela Zini 2 12 Elena Fanchini 2 15 Daniela Merighetti 1 15 Bibiana Perez 1 15 Lara Magoni 1 15 Paoletta Magoni 1 15 Chiara Costazza 1 CLASSIFICA PODI. 🔗 Leggi su Oasport.it

