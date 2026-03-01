Soccorso alpino all' opera per prestare aiuto a 7 persone bloccate sul torrione Magnaghi

Il soccorso alpino è intervenuto per aiutare sette escursionisti rimasti bloccati sul torrione Magnaghi durante un'escursione in montagna. Le sette persone si sono trovate in difficoltà e non sono riuscite a proseguire il cammino, richiedendo l'intervento dei soccorritori per essere messe in sicurezza. Le operazioni sono attualmente in corso per il loro recupero.

Soccorso alpino in azione per portare in salvo 7 escursionisti impossibilitati a proseguire durante un'uscita in montagna. La macchina dei soccorsi è stata attivata sabato pomeriggio 28 febbraio intorno alle ore 16. Le 7 persone si trovavano nella zona dei traversi del Torrione Magnaghi - Canale.