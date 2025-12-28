Maestro di sci segnala valanga ci sono persone coinvolte | Soccorso alpino sul posto

Una valanga si è verificata a Claviere, in Val di Susa, coinvolgendo alcune persone. Il Soccorso alpino è sul posto per le operazioni di ricerca e recupero. Il maestro di sci, che ha segnalato l'evento, è stato assistito e sta collaborando con le squadre di soccorso. Le autorità monitorano la situazione e forniranno aggiornamenti sulle eventuali persone coinvolte.

Una valanga si è staccata a Claviere, in Val di Susa. I tecnici del Soccorso alpino, impegnati nell'individuazione del fronte, stanno caricando a bordo dell'elicottero il maestro di sci che ha segnalato il fatto, affermando di aver notato almeno 2 o 3 persone coinvolte.

