Maestro di sci segnala valanga ci sono persone coinvolte | Soccorso alpino sul posto

28 dic 2025

Una valanga si è verificata a Claviere, in Val di Susa, coinvolgendo alcune persone. Il Soccorso alpino è sul posto per le operazioni di ricerca e recupero. Il maestro di sci, che ha segnalato l'evento, è stato assistito e sta collaborando con le squadre di soccorso. Le autorità monitorano la situazione e forniranno aggiornamenti sulle eventuali persone coinvolte.

Una valanga si è staccata a Claviere, in Val di Susa. I tecnici del Soccorso alpino, impegnati nell'individuazione del fronte, stanno caricando a bordo dell'elicottero il maestro di sci che ha segnalato il fatto, affermando di aver notato almeno 2 o 3 persone coinvolte. Cos'è successo in Val di. 🔗 Leggi su Today.it

