Corno alle Scale escursionisti senza ramponi e piccozza chiedono aiuto Il salvataggio del Soccorso alpino con l’elicottero
Bologna, 7 dicembre 2025 – Due escursionisti senza l’adeguata attrezzatura per affrontare la montagna in questo periodo sono rimasti bloccati al Corno alle Scale, sull’ Appennino bolognese ed è stato necessario l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna per riportarli a valle. I due erano partiti da Cavone, sono rimasti bloccati lungo il percorso ai Balzi dell’Ora mentre tentavano di raggiungere la croce di vetta. In difficoltà in quota: la chiamata ai soccorsi. I due, giunti nel tratto finale del percorso, erano arrivati in un punto dove c'è un passaggio tecnico che non erano in grado di affrontare in sicurezza a causa della mancanza di attrezzatura adeguata per proseguire e, capita la situazione che li avrebbe potuti mettere in pericolo, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
