Corno alle Scale escursionisti senza ramponi e piccozza chiedono aiuto Il salvataggio del Soccorso alpino con l’elicottero

Ilrestodelcarlino.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 7 dicembre 2025 – Due escursionisti senza l’adeguata attrezzatura per affrontare la montagna in questo periodo sono rimasti bloccati al Corno alle Scale, sull’ Appennino bolognese ed è stato necessario l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna per riportarli a valle. I due erano partiti da Cavone, sono rimasti bloccati lungo il percorso ai Balzi dell’Ora mentre tentavano di raggiungere la croce di vetta. In difficoltà in quota: la chiamata ai soccorsi. I due, giunti nel tratto finale del percorso, erano arrivati in un punto dove c'è un passaggio tecnico che non erano in grado di affrontare in sicurezza a causa della mancanza di attrezzatura adeguata per proseguire e, capita la situazione che li avrebbe potuti mettere in pericolo, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

corno alle scale escursionisti senza ramponi e piccozza chiedono aiuto il salvataggio del soccorso alpino con l8217elicottero

© Ilrestodelcarlino.it - Corno alle Scale, escursionisti senza ramponi e piccozza chiedono aiuto. Il salvataggio del Soccorso alpino con l’elicottero

Scopri altri approfondimenti

"Corno alle Scale, un cartello sulla A1"

Il Giro d’Italia sulle cime del Corno alle Scale

Corno alle Scale, ecco quando aprono gli impianti (e dove si può sciare) e quanto costa

Bloccati da una bufera di neve sul Corno alle Scale. “Senza ramponi e piccozza” - I quattro erano partiti ieri pomeriggio dalla Doganaccia, località che si trova nel comprensorio dell’Abetone, comune di Cutigliano, provincia di Pistoia, per raggiungere il rifugio Duca degli Abruzzi ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Corno alle Scale, quattro giovani bloccati da una bufera di neve: «Erano mal equipaggiati, senza ramponi e piccozza» - Dopo un’escursione in montagna sono rimasti sopresi da una bufera di neve nel bivacco, dove avevano trascorso la notte, ma sono stati tratti in salvo grazie all’intervento del Soccorso alpino ... corrieredibologna.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Corno Scale Escursionisti Senza