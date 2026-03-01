smascherato il pirata della strada il mistero risolto dai carabinieri dopo un anno e mezzo di indagini

I carabinieri di Lucca hanno identificato il pirata della strada dopo un anno e mezzo di indagini. La vettura coinvolta in un incidente è stata trovata sotto una siepe da un passante, che inizialmente aveva pensato a un malore. Le forze dell’ordine hanno analizzato le prove e ricostruito la dinamica dell’incidente, portando alla scoperta dell’automobilista responsabile.

LUCCA Fu ritrovato sotto una siepe da un passante. In un primo momento si era pensato anche ad un malore. Invece no. Antonio Ramunno, 69 anni, residente a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio, quel 15 novembre 2024 venne travolto e ucciso mentre stava passeggiando vicino a casa, in via dei Centoni, da un’auto che proseguì la sua corsa. Adesso, dopo 15 mesi, 470 giorni, senza mai arrendersi, grazie ad un lavoro certosino e difficilissimo per la necessità di analizzare e di incrociare una mole di dati immensa, i carabinieri della Sezione Operativa di Lucca, hanno dato un nome e un volto al pirata della strada che uccise il pensionato. Si tratta di un cittadino albanese, 53 anni, pregiudicato residente ad Altopascio, denunciato a piede libero per i reati di omicidio stradale e fuga del conducente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

