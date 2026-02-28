Dopo oltre un anno di indagini, i carabinieri di Lucca hanno chiarito le circostanze dell’incidente mortale avvenuto nella notte del 15 novembre 2024 ad Altopascio, in cui un uomo è stato investito e ucciso da un’auto pirata. Le verifiche condotte dai militari hanno portato all’identificazione del veicolo coinvolto e alle responsabilità dell’autore.

Altopascio (Lucca), 28 febbraio 2026 – Un anno e mezzo di indagini dei carabinieri della sezione operativa di Lucca hanno portato alla verità sull’investimento mortale avvenuto nella notte del 15 novembre 2024 ad Altopascio. La vittima, Antonio Ramunno 69 anni del luogo ed ex dipendente in pensione di una ditta edile di Ponte Buggianese in Valdinievole, stava facendo una passeggiata nei pressi della propria abitazione, in via dei Centoni, quando venne travolto da un veicolo. Il conducente, un cittadino albanese di 53 anni con precedenti penali, è stato denunciato alla Procura di Lucca per i reati di omicidio stradale e fuga del conducente in caso di omicidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso in strada da un’auto pirata, la verità dopo oltre un anno di indagini

