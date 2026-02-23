Donna investita a Carpenedolo svolta dopo 7 mesi | come è stato smascherato il pirata della strada

Un uomo di 53 anni ha investito una ciclista a Carpenedolo il 14 luglio 2025, e la sua fuga è stata scoperta dopo sette mesi. La causa è stata una serie di testimoni che hanno riconosciuto la sua vettura e le tracce lasciate sul luogo. La polizia ha ricostruito la dinamica grazie a elementi raccolti durante le indagini. Alla fine, il conducente è stato denunciato per omissione di soccorso e per aver evitato di fermarsi.

Un uomo di 53 anni è stato denunciato per lesioni stradali, fuga e omissione di soccorso a Brescia, a seguito di un grave incidente avvenuto il 14 luglio 2025 a Carpenedolo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è stato individuato e segnalato alla Procura della Repubblica dopo aver investito una donna in bicicletta e aver abbandonato la scena senza prestare aiuto. Le indagini della Polizia Stradale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 14 luglio 2025, quando una donna in bicicletta è stata travolta da un’auto il cui conducente si è poi dato alla fuga, lasciandola ferita sul ciglio della strada. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Donna investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora in rianimazioneUna donna è rimasta gravemente ferita e si trova in rianimazione all'ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stata investita da un'auto in via Stalingrado.

Donna investita davanti al supermercato: trovato il pirata della stradaIn soli tre giorni, la Polizia locale ha identificato il pirata della strada che, lo scorso venerdì, aveva investito una giovane donna davanti al supermercato Bennet di Gavardo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Melegnano, donna investita in pieno centro: attimi di paura in via Roma Trasferita in codice di massima urgenza al Predabissi di Vizzolo per una sospetta frattura alla caviglia, la 57enne non è in pericolo di vita. La polizia locale sta ricostruendo x.com

È stato identificato e rintracciato il conducente del monopattino che mercoledì pomeriggio aveva investito una donna di 77 anni in via Francesco Crispi a Bari. Per la signora investita una prognosi per gravi lesioni, ma con la previsione di una lunga terapia ri - facebook.com facebook