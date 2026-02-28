Nuove regole IFAB 2026 | perdite di tempo VAR e fuorigioco Cosa cambierà nel regolamento già dai prossimi Mondiali

L'International Football Association Board ha approvato nuove regole che entreranno in vigore nel 2026. Tra le modifiche, ci sono cambiamenti nelle procedure per le perdite di tempo, l'uso del VAR e le decisioni sul fuorigioco. Queste novità saranno applicate a partire dai prossimi Mondiali, influenzando le modalità di gestione delle partite e le decisioni arbitrali.

Nuove regole IFAB 2026: guerra ai perditempo, novità per VAR e fuorigioco. Come cambierà il regolamento già a partire dai Mondiali! Il calcio internazionale dichiara guerra ai furbetti del cronometro. Tra le principali novità che, se approvate, entreranno in vigore dalla prossima stagione, vi è la possibilità di revisione Var anche per il secondo cartellino giallo, fin qui escluso dal cervellotico ... Sostituzioni, secondi gialli, angoli, fuorigioco: lotta ai furbetti del calcio, come cambiano le regole; Rivoluzione Fifa, in arrivo una nuova regola per le perdite di tempo; La FIFA vuole limitare simulazioni e perdite di tempo con una nuova regola che penalizza i veri infortunati