simeone esultanza alla sal da vinci dopo il gol alla lazio

Durante la partita tra Torino e Lazio della 27ª giornata di Serie A, Giovanni Simeone ha segnato il suo gol al 21° minuto, aprendo le marcature. Dopo aver realizzato la rete, l’attaccante si è lasciato andare a un’esultanza alla Sal Da Vinci, che sta attirando l’attenzione sui social media. La gara è ancora in corso e l’attenzione si concentra sulla sua reazione dopo il gol.

Un gol da rapace d'area, poi uno sguardo dritto in telecamera e un gesto virale che vale molto più di mille parole d'amore L'OMAGGIO IN DIRETTA TV. Nel corso del match Torino-Lazio (attualmente in corso per la 27ª giornata di Serie A), Giovanni Simeone ha sbloccato la gara al 21' minuto, ma a fare il giro del web in questi minuti è la sua esultanza. L'attaccante argentino si è rivolto alle telecamere e ha mimato perfettamente la coreografia di "Per sempre sì", il brano con cui Sal Da Vinci ha trionfato al Festival di Sanremo 2026 appena ventiquattr'ore prima. Un gesto virale (pugno contro la mano aperta e dito sull'anulare) che va ben oltre il semplice omaggio musicale: è una vera e propria dichiarazione d'amore incondizionato verso la città di Napoli.