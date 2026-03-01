Golfo così la guerra Iran-Usa-Israele infrange la sua illusione di sicurezza

Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha portato a una serie di eventi che hanno scosso la regione del Golfo, evidenziando come la percezione di stabilità sia stata messa in discussione. I numeri e i dati disponibili mostrano chiaramente quanto questa escalation abbia influito sulla sicurezza e sulla tranquillità di un’area che fino a ora era ritenuta relativamente stabile.

I numeri raccontano meglio di qualsiasi dichiarazione ufficiale quanto profondamente la guerra tra Stati Uniti-Israele e Iran abbia infranto l’illusione di sicurezza del Golfo. Secondo dati preliminari raccolti dai governi della regione – non definitivi né indipendentemente verificati – tra il pomeriggio del 28 febbraio e il 1° marzo l’Iran avrebbe lanciato almeno 465 missili e oltre 350 droni (oltre 800 attacchi) contro dieci Paesi, dal Bahrain agli Emirati Arabi Uniti, da Israele alla Giordania, fino a Kuwait, Qatar e Iraq. Solo gli Emirati hanno riferito di aver intercettato 137 missili e 209 droni, un volume di fuoco paragonabile a quello utilizzato da Teheran contro Israele in precedenti escalation. 🔗 Leggi su Formiche.net

