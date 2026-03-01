come funzionano i sistemi di sicurezza sui tram

La procura di Milano sta indagando sull’incidente di venerdì che coinvolge un tram. Si stanno verificando le cause e i dettagli dell’accaduto, con particolare attenzione ai sistemi di sicurezza presenti sul veicolo e alla loro eventuale funzionalità al momento dell’incidente. Le indagini continuano per chiarire le circostanze e raccogliere eventuali elementi utili.

La procura di Milano sta cercando di capire se l’incidente di venerdì sia stato causato anche da un guasto sul nuovo modello Sui tram di ultima generazione come i Tramlink entrati in servizio a Milano poche settimane fa sono presenti diversi sistemi per evitare incidenti. Alcuni accorgimenti sono analogici, presenti da decenni su tutti i tram in circolazione nel mondo, altri invece sono più tecnologici, installati solo sui tram costruiti negli ultimi dieci anni. In entrambi i casi l’obiettivo è lo stesso: evitare le collisioni frenando quando il conducente perde il controllo del mezzo. Il sistema più noto si chiama “uomo morto” (dead man device) ed è stato inventato all’inizio del Novecento, quando nelle città europee iniziarono a circolare i tram, condotti da una sola persona. 🔗 Leggi su Ilpost.it

