Si toglie la maglia ma è già ammonito | guardate che fa per ingannare l' arbitro

Durante la partita tra Hibernians e Valletta nel campionato di Malta, il centravanti dei padroni di casa segna in rovesciata l’1-1 e, dopo aver realizzato il gol, si toglie la maglietta. Tuttavia, si accorge di essere già stato ammonito in precedenza e quindi riceve un secondo cartellino giallo, che comporta l’espulsione. L’episodio ha attirato l’attenzione sui comportamenti dei giocatori in campo.

Campionato di Malta, si gioca Hibernians-Valletta: il centravanti dei padroni di casa Miullen segna in rovesciata il gol dell'1-1, si leva la maglietta, ma si rende conto di essere già ammonito. Prova allora a ingannare l'arbitro spiegando che il suo obiettivo era togliersi il Gps. Il direttore di gara non ci casca: espulso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

