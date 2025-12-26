Frattesi via dall’Inter? Ha capito che la sua avventura in nerazzurro è finita! L’indiscrezione | Si vede già con quella maglia addosso

Inter News 24 Frattesi via dall’Inter? Ha capito che la sua avventura in nerazzurro è finita! Si vede già con quella maglia addosso, la rivelazione. Il nome più caldo per le operazioni in uscita in casa Inter è senza dubbio quello di Davide Frattesi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’avventura del centrocampista della Nazionale con la maglia nerazzurra sembra essere giunta ai titoli di coda. L’ex Sassuolo, che fatica a trovare continuità nello scacchiere tattico di Cristian Chivu, avrebbe ormai maturato una decisione netta: il suo desiderio è trasferirsi alla Juventus. Il giocatore si vede già proiettato agli ordini di Luciano Spalletti, convinto che il tecnico toscano possa esaltare le sue caratteristiche di incursore nel centrocampo bianconero. 🔗 Leggi su Internews24.com

