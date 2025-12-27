Mi fa male la mano mi accompagnate in ospedale? poi si toglie la giacca e i carabinieri scoprono che era in possesso di droga

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' finito nei guai, un pluripregiudicato di Sala Consilina agli arresti domiciliari durante un controllo dei carabinieri nella sua abitazione. L'uomo ha riferito ai militari di avere un dolore alla mano, così è stato accompagnato in ospedale a Polla. Poi, all'interno del nosocomio, ha tolto la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

