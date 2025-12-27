E' finito nei guai, un pluripregiudicato di Sala Consilina agli arresti domiciliari durante un controllo dei carabinieri nella sua abitazione. L'uomo ha riferito ai militari di avere un dolore alla mano, così è stato accompagnato in ospedale a Polla. Poi, all'interno del nosocomio, ha tolto la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - "Mi fa male la mano, mi accompagnate in ospedale?", poi si toglie la giacca e i carabinieri scoprono che era in possesso di droga

