Si pensi a un’elisuperficie idonea al volo notturno

Tre consiglieri comunali hanno presentato un’interrogazione chiedendo di valutare la possibilità di realizzare un’elisuperficie adatta al volo notturno nei pressi dell’ospedale di Città di Castello. La richiesta riguarda l’installazione di una struttura che possa essere utilizzata anche durante le ore notturne, con l’obiettivo di migliorare i servizi di emergenza nella zona.

"Valutare la realizzazione di un’elisuperficie idonea al volo notturno nella zona dell’ospedale di Città di Castello": lo chiedono i consiglieri comunali Loriana Grasselli, Ugo Mauro Tanzi e Luigi Gennari (Psi) che hanno presentato un’interrogazione in tal senso. La richiesta nasce dalla necessità di rendere pienamente operativa la catena dell’emergenza nell’Alta Umbria, garantendo un servizio rapido soprattutto per le patologie legate alle tempistiche. Dal febbraio 2024, la Regione ha infatti acquisito autonomia nella gestione dell’elisoccorso, col servizio che ha la sua base operativa all’aeroporto di Foligno. L’utilizzo dell’eliambulanza "Nibbio" permette di raggiungere aree difficilmente accessibili, ma l’efficacia del soccorso è connessa alla presenza di piattaforme di atterraggio omologate nelle vicinanze dei presidi ospedalieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

